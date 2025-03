L’incidente stradale, il piccolo Loris morto dopo settimane: indagini su presunte negligenze mediche

Un velo di dolore e incredulità avvolge ancora Gela. Loris Rodoti, il bambino di nove anni investito a fine gennaio mentre si recava in bicicletta ad un allenamento di calcio, non ce l’ha fatta. Dopo un iniziale miglioramento, il piccolo è deceduto il 5 marzo in un ospedale di Palermo, lasciando la comunità sgomenta e con tanti interrogativi senza risposta.

La sera del 30 gennaio, nel quartiere Settefarine, Loris e un amico vengono travolti da un’auto con a bordo due giovani. L’impatto è violento, entrambi i bambini finiscono sull’asfalto, ma è Loris a riportare le ferite più gravi. Trasportato d’urgenza prima a Gela e poi a Catania, le sue condizioni appaiono critiche. Dopo giorni di apprensione, sembra esserci una svolta positiva: Loris viene dimesso e torna a casa, accolto da una festa commovente organizzata da amici e parenti.

Purtroppo, la gioia si trasforma presto in angoscia. Il bambino inizia ad accusare difficoltà respiratorie, risvegli notturni improvvisi e un malessere crescente. Il 5 marzo il drammatico epilogo: il piccolo viene ricoverato a Palermo, dove si spegne pochi giorni dopo.

Ora, due Procure, quella di Gela e quella di Palermo, cercano di fare luce sulla vicenda. L’obiettivo è unico: accertare se vi siano state responsabilità nella tragica morte di Loris. L’autopsia dovrà chiarire se ci sono state negligenze mediche, se le dimissioni dall’ospedale di Catania siano state premature o se i segnali di peggioramento siano stati sottovalutati. Salma e cartelle cliniche sono state sequestrate. L’inchiesta potrebbe avere risvolti clamorosi.

Per i genitori di Loris, il dolore è immenso e raddoppiato dal ricordo di una precedente tragedia familiare: nel 2014, lo zio del bambino perse la vita in un incidente stradale a soli 17 anni. Gela si stringe attorno alla famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, mentre gli ultrà del Gela Calcio hanno osservato un rispettoso silenzio sugli spalti.