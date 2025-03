Allerta meteo gialla il 12 marzo: maltempo in Sicilia: “30 gradi da venerdì”

Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia settentrionale per la giornata del 12 marzo 2025. Lo dice il bollettino giornaliero della protezione civile regionale. Il maltempo dovrebbe riguardare solo la giornata del 12 marzo visto che per i giorni seguenti, soprattutto vedersi, è prevista una nuova forte ondata di caldo.

Piogge e venti forti previsti dal bollettino

Nel consueto bollettino sul rischio idrico e idrogeologico relativo alla giornata del 12 marzo, la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per le province di Trapani, Palermo, Messina e Catania. Possibili rovesci e temporali anche su Enna e Caltanissetta, nonostante non vi sia allerta. Sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Il maltempo non consisterà soltanto in pioggia, ma anche in un rafforzamento dei venti. Nello specifico, la Protezione civile prevede venti “tendenti a forti occidentali sui settori occidentali”. Inoltre, i mari saranno molto mossi su tutti i bacini.

Allerta meteo ma breve durata del maltempo

Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono variazioni significative. Le massime arriveranno sui 20-21 gradi e le minime si attesteranno quasi ovunque al di sopra dei 10 gradi.

Come detto però la pioggia avrà breve durata in Sicilia. Secondo quanto riportato da Agrimeteo Corleone, “Possibili primi 30 gradi su coste settentrionali venerdì”.