Torna il sogno della Green Way Palermo-Monreale: 5,8 milioni per la pista ciclabile

Il progetto di conversione della linea ferroviaria dismessa Palermo-Monreale in una pista ciclabile Green Way ha ottenuto un nuovo finanziamento di 5,8 milioni di euro. Questo importante passo avanti segue l’interrogazione presentata a settembre dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo e le successive pressioni esercitate per il ripristino dei fondi. L’Assessore Maurizio Carta ha dimostrato un forte impegno nel sostenere l’iniziativa, ricevendo il ringraziamento del gruppo M5S.

Provenienza dei fondi e aree interessate

Il finanziamento proviene dai fondi PR FESR Sicilia 2021-2027, nell’ambito dell’Area Urbana Funzionale di Palermo, ed è stato approvato dalla Giunta. La Green Way interesserà diverse zone della città, tra cui Boccadifalco, Baida, Passo di Rigano e l’area della stazione Notarbartolo, offrendo un’opportunità significativa per la riqualificazione urbana e la promozione della mobilità sostenibile.

Prospettive future e necessità di sgombero

Con il rifinanziamento ottenuto, si prevede un’accelerazione del progetto. Una delle priorità sarà lo sgombero delle aree comunali lungo il percorso della dismessa ferrovia, attualmente occupate abusivamente. Questo intervento è fondamentale per consentire l’avvio dei lavori e la realizzazione della Green Way.

Un progetto di riqualificazione urbana e green

La Green Way Palermo-Monreale rappresenta un’occasione di rigenerazione urbana e ambientale per diverse aree della città. Il percorso ciclabile, ricavato dal tracciato della vecchia ferrovia, offrirà ai cittadini e ai turisti un’alternativa sostenibile per spostarsi e scoprire il territorio. L’iniziativa contribuirà a valorizzare zone attualmente degradate e a promuovere uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente.

Dalla stazione Notarbartolo a Monreale: un percorso di 12 chilometri

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile di circa 12 chilometri, che collegherà la stazione Notarbartolo all’ex stazione ferroviaria di Monreale. Lungo il percorso, si potranno ammirare paesaggi suggestivi e scoprire luoghi di interesse storico e naturalistico. La Green Way diventerà un’attrattiva per gli amanti del ciclismo e del trekking, offrendo la possibilità di vivere la città in modo diverso.

Un’opportunità per il turismo sostenibile

La Green Way Palermo-Monreale contribuirà a promuovere il turismo sostenibile, attraendo visitatori interessati a scoprire il territorio in modo ecologico e rispettoso dell’ambiente. Il percorso ciclabile si integrerà con la rete di percorsi ciclabili esistenti, offrendo la possibilità di esplorare la città e i suoi dintorni in bicicletta.

Un progetto a lungo atteso

Il progetto della Green Way Palermo-Monreale è stato a lungo atteso dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste. Il rifinanziamento ottenuto rappresenta un passo decisivo verso la sua realizzazione, aprendo nuove prospettive per la mobilità sostenibile e la riqualificazione urbana. L’iniziativa contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere Palermo una città più verde e vivibile.