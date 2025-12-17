Pista ciclabile Calatafimi, è guerra: “Così uccidete i commercianti”

Palermo – Cresce il fronte del no alla pista ciclabile prevista su corso Calatafimi. Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, ha espresso la sua netta opposizione al piano del Comune che interesserebbe uno degli assi viari principali del capoluogo siciliano, fino a viale Regione Siciliana.

“La mobilità sostenibile rappresenta un obiettivo condivisibile per qualsiasi città contemporanea, ma non può essere perseguita sacrificando la qualità della vita, l’economia del territorio e l’incolumità dei cittadini”, ha dichiarato la parlamentare regionale.

Secondo Caronia, l’arteria stradale ospita numerose realtà commerciali, strutture sanitarie e istituti scolastici. La riduzione degli spazi di parcheggio e il restringimento della carreggiata, in assenza di alternative concrete, rischiano di penalizzare gravemente gli operatori economici già provati da anni difficili. “I negozianti della zona hanno manifestato il timore che la diminuzione dei posti auto si traduca in un calo significativo di clienti e incassi. Non possiamo permettere l’imposizione di un modello di mobilità che danneggia chi lavora, senza prima assicurare aree di sosta sufficienti, itinerari alternativi e un autentico dialogo con chi quotidianamente opera sul territorio”, ha aggiunto.

La deputata ha sollecitato l’Amministrazione comunale ad avviare un dibattito più inclusivo con residenti, esercenti, rappresentanti circoscrizionali e associazioni del quartiere, per individuare proposte che bilancino sostenibilità ambientale e salvaguardia delle attività economiche.

Anche il presidente della Quarta circoscrizione, Giuseppe Di Vincenti, insieme al consigliere Marcello Alagna, hanno bocciato l’iniziativa dell’amministrazione: “L’assenza di parcheggi pubblici penalizzerebbe sia chi abita nella zona sia i commercianti. Prima di procedere con le piste ciclabili occorrerebbe realizzare strutture di sosta, sistemare i marciapiedi e riqualificare il manto stradale, attualmente in condizioni pessime”.

Nonostante le critiche, resta indiscutibile che incentivare la mobilità sostenibile attraverso infrastrutture ciclabili costituisca una scelta strategica per diminuire il traffico veicolare privato, migliorare la qualità ambientale e trasformare la città in un luogo più vivibile e al passo coi tempi. Perché tali interventi risultino davvero efficaci e accettati dalla collettività, è però essenziale che vengano pianificati considerando le peculiarità locali e le necessità concrete di chi vive e lavora in quei contesti.

Durante la seduta di martedì 16 dicembre 2025 della Terza Commissione Consiliare, è stato convocato l’architetto Giovanni Sarta, responsabile unico del procedimento relativo alla ciclabile di corso Calatafimi. L’audizione è stata richiesta dopo le molteplici proteste giunte dalla Circoscrizione, dai cittadini e dagli imprenditori locali, preoccupati per le ripercussioni dell’opera programmata lungo questa direttrice stradale.

Considerando lo stanziamento di circa 4 milioni di euro per un tracciato complessivo di 20 chilometri, la Terza Commissione – guidata da Sabrina Figuccia, con il vice Massimo Giaconi e i membri Ninni Abbate, Concetta Amella e Caterina Meli – ha ritenuto necessario riconsiderare l’impostazione progettuale attuale.

Le indicazioni formulate dalla Commissione, anche alla luce dell’incontro con il RUP, prevedono:

– preservare il maggior numero di stalli possibile, soprattutto nelle zone con maggiore densità abitativa e commerciale;

– sviluppare soluzioni progettuali diversificate in base alle specificità dei vari segmenti di corso Calatafimi;

– instaurare un dialogo costante e strutturato con Circoscrizione, abitanti e commercianti prima dell’inizio dei cantieri.

La Terza Commissione sottolinea l’esigenza di un metodo equilibrato, partecipato e responsabile, capace di favorire la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bicicletta come vera alternativa all’auto, senza però compromettere sicurezza, accessibilità e benessere di cittadini e attività economiche di corso Calatafimi.