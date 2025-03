Muore a Palermo bambino di nove anni, Loris travolto da un’auto

Un’ondata di dolore e sgomento ha travolto Gela in seguito alla notizia della morte di Loris Rodoti, di soli 9 anni. Loris si è spento ieri a Palermo, dopo aver combattuto per oltre un mese contro i gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto a gennaio alla periferia della città.

L’incidente e la lotta per la vita

Il piccolo Loris stava giocando in bicicletta con un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da un’utilitaria. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, dove le sue condizioni critiche hanno reso necessario il trasferimento in un ospedale di Catania a causa di una grave insufficienza respiratoria. Dopo un iniziale miglioramento, Loris ha subito un’altra crisi respiratoria che ha portato al suo trasferimento in elicottero a Palermo. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere.

Il sogno di diventare calciatore e il dolore della comunità

Loris era un bambino solare e pieno di vita, con la passione per il calcio. Frequentava un’accademia locale, sognando di diventare un grande calciatore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità gelese, che si era stretta attorno alla famiglia durante la lunga battaglia del piccolo. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network, a testimonianza dell’affetto e della commozione suscitati dalla tragica vicenda.

Il cordoglio del Gela Calcio e dell’Asd Amo Gela Dorica

Anche il mondo del calcio locale si è unito al dolore della famiglia. Il Gela Calcio ha espresso il proprio profondo cordoglio con un messaggio di commosso ricordo, promettendo di dedicare un pensiero speciale a Loris nella prossima partita casalinga. Anche l’Asd Amo Gela Dorica ha espresso la propria vicinanza ai familiari.