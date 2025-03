Crolla parte di palazzina a Palermo, si cercano eventuali persone sotto le macerie

Crolla parte di una palazzina disabitata a Palermo. Ora i vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali persone rimaste sotto le macerie.

I Vigili del fuoco impegnati dalle 15:30 nella Piazzetta Magione a Palermo per il crollo parziale di un muro di un edificio disabitato. I blocchi in tufo hanno interessato alcune auto parcheggiate, sono in corso controlli anche con squadre cinofili per escludere l’eventuale coinvolgimento di passanti.

Si tratta di una costruzione antica e disabitata. Si sta cercando di capire se qualche clochard aveva trovato lì rifugio. Tanti si trovavano in piazza questo pomeriggio quando è avvenuto il crollo