Furto con spaccata a Monreale: recuperata refurtiva e auto utilizzata dai ladri

I Carabinieri di Monreale hanno recuperato parte della refurtiva sottratta a un negozio di cellulari in via Benedetto D’Acquisto, a Monreale, e l’automobile utilizzata per la fuga. Il veicolo, una Fiat Punto, è stato rinvenuto lungo la strada panoramica Palermo-Monreale, nei pressi della curva di San Ciro, con parte della merce rubata ancora nel bagagliaio. Il ritrovamento è avvenuto dopo un’indagine lampo scaturita dall’allarme scattato presso il negozio.

La dinamica del furto

Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. I malviventi hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso del negozio di telefonia, impossessandosi di diversi articoli. L’allarme, prontamente scattato, ha allertato il proprietario che ha immediatamente contattato i Carabinieri di Monreale. Nonostante l’ora tarda, i ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un’auto, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Il ritrovamento dell’auto e della refurtiva

La fuga dei ladri, però, si è interrotta bruscamente lungo la strada panoramica Palermo-Monreale, all’altezza della curva di San Ciro. Lì, la Fiat Punto utilizzata per la fuga, risultata poi rubata, è stata ritrovata incidentata, probabilmente a causa delle condizioni scivolose dell’asfalto. I malviventi, a quel punto, si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando sul posto l’auto e parte della refurtiva, recuperata poi dai Carabinieri. Le autorità stanno ora procedendo con le indagini per identificare e rintracciare i responsabili del furto. Dopo le opportune verifiche, la refurtiva recuperata sarà restituita al legittimo proprietario.

Le indagini in corso

I Carabinieri di Monreale stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dei ladri. L’auto sequestrata sarà sottoposta a rilievi tecnici alla ricerca di eventuali impronte digitali o altri indizi utili all’identificazione dei responsabili. Gli inquirenti stanno anche verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona del furto e lungo il percorso di fuga, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili alle indagini. L’episodio ha destato preoccupazione tra i commercianti della zona.