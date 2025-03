Allerta meteo arancione e gialla in Sicilia, tornano forti piogge

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo la primavera anticipata di questi giorni, per venerdì 7 marzo la Protezione Civile Regionale prevede allerta gialla in quasi tutta l’isola e arancione sul versante ionico, lungo la fascia costiera tra Messina e Catania. Lo dice il bollettino del dipartimento regionale.

In particolare ci sarà allerta meteo gialla e arancione. Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

I venti saranno forti, a prevalente componente orientale con rinforzi fino a burrasca sui settori meridionali, in attenuazione dalla tarda serata. Agitati lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore Ovest; molto mossi lo Ionio meridionale ed i restanti settori del Tirreno meridionale.

Senza variazioni di rilievo le temperature.