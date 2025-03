Misilmeri, padre e figlio arrestati per aggressione a Carabinieri

Un uomo di 48 anni e il figlio 17enne sono stati arrestati a Misilmeri dopo aver aggredito due carabinieri durante un controllo. L’episodio è avvenuto ieri, quando i militari hanno fermato il minore a bordo di uno scooter senza targa, risultato poi rubato.

Il 17enne, alla vista dei carabinieri, ha minacciato i militari con una forbice, tentando di tagliare le fascette utilizzate per il sequestro del veicolo. Successivamente, il padre, con precedenti penali, è intervenuto aggredendo un carabiniere alle spalle.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’arresto per entrambi. Il minorenne è stato condotto presso l’istituto penale minorile Malaspina, mentre per il padre è stato disposto l’obbligo di firma.