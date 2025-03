Palermo: 87enne investe ciclista, è grave

Un ciclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Lanza di Scalea a Palermo. L’uomo è stato investito da una Toyota Aygo guidata da una donna di 87 anni. A seguito dell’impatto, il ciclista è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, il 53enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Attualmente si trova ricoverato nel reparto Trauma Center, dove le sue condizioni sono considerate serie. La prognosi rimane riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Palermo, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Presenti anche i carabinieri.