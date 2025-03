Drammatico incidente stradale, muore un 36 anni

Un violento scontro tra un’auto e un autocarro ha causato la morte di un uomo di 36 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:45 nella contrada Bussello, al confine tra Modica e Ragusa. L’impatto è stato di tale violenza che l’auto, una Golf, ha abbattuto un muro a secco prima di terminare la sua corsa in un terreno adiacente alla strada.

Intervento dei soccorsi e constatazione del decesso

Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorso da Caltanissetta, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente, un uomo di 36 anni residente a Modica, dalle lamiere contorte della sua auto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, l’uomo è deceduto sul posto. L’occupante dell’autocarro è rimasto illeso.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Modica per i rilievi del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.