Cassaforte piena di contanti su yacht a Palermo, blitz della Finanza

Un’imbarcazione di lusso battente bandiera di Palau è stata oggetto di un’ispezione da parte della Guardia di Finanza nelle acque di Palermo. L’yacht, riconducibile a una società armatrice con sede alle Seychelles, aveva a bordo due persone di nazionalità straniera. Durante il controllo, le autorità hanno scoperto una cassaforte contenente 35.000 euro in contanti non dichiarati.

Violazione della normativa doganale

La legge doganale prevede l’obbligo di dichiarare il possesso di denaro contante superiore a 10.000 euro. Nonostante la presenza di due persone a bordo, la Guardia di Finanza ha contestato la violazione al solo timoniere dello yacht. Questa decisione si basa sul sospetto di “smurfing”, una pratica elusiva che consiste nel frazionare una somma di denaro superiore al limite consentito tra più individui per evitare l’obbligo di dichiarazione.

Oblazione e sanzioni

Al timoniere è stata offerta la possibilità di avvalersi dell’oblazione, una procedura che permette di estinguere la violazione pagando una sanzione pari al 30% dell’importo eccedente la soglia consentita. L’uomo ha accettato e ha provveduto al pagamento della sanzione.

Controlli per la tutela dell’economia

Questo intervento della Guardia di Finanza rientra nell’ambito delle attività di controllo dei flussi transfrontalieri di capitali, fondamentali per contrastare attività illecite. L’operazione dimostra l’efficacia dei controlli in mare e l’impegno del Corpo nella tutela degli interessi economici dello Stato e dell’Unione Europea. La presenza di ingenti somme di denaro non dichiarate a bordo di imbarcazioni di lusso solleva interrogativi sull’origine e la destinazione dei fondi, rafforzando l’importanza di questi controlli. L’episodio sottolinea la necessità di una vigilanza costante per prevenire reati finanziari e garantire la trasparenza dei flussi di denaro. La Guardia di Finanza continua a svolgere un ruolo cruciale nel contrasto a tali fenomeni, contribuendo alla sicurezza economica del paese.