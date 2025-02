Collaboratore scolastico muore di meningite, lutto e panico a scuola

Un collaboratore scolastico di 44 anni è deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II di Vittoria a causa di una meningite pneumococcica. La tragica notizia ha suscitato apprensione tra i genitori degli studenti, molti dei quali hanno preferito tenere i figli a casa.

Secondo le informazioni disponibili, la meningite sarebbe stata causata da un’otite non curata in tempo. Il rapido aggravamento delle condizioni di salute ha portato al ricovero in ospedale dell’uomo già in stato di incoscienza, rendendo impossibile qualsiasi intervento medico.

Il dirigente scolastico ha rassicurato la comunità scolastica sull’assenza di rischi di contagio per gli studenti e sulla non necessità di adottare misure sanitarie straordinarie. La profilassi verrà comunque somministrata ai familiari e a coloro che sono stati a stretto contatto con il collaboratore scolastico deceduto.

La meningite pneumococcica è un’infezione batterica che colpisce le membrane che proteggono il cervello e il midollo spinale. Se non trattata tempestivamente, può avere esiti letali.