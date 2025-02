Tragedia a Palermo: giovane donna perde la vita cadendo da un palazzo

Una giovane donna ha perso la vita questa mattina a Palermo, precipitando dal quinto piano di un appartamento in via Campisi, nella zona di via Oreto. La vittima, giunta nel capoluogo siciliano in cerca di occupazione, condivideva l’abitazione con un’amica.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, che hanno trovato il corpo della giovane, ancora in pigiama, sull’asfalto.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto. Il corpo della vittima, coperto da un lenzuolo dorato, è rimasto a lungo visibile ai passanti, alcuni dei quali hanno inizialmente ipotizzato un incidente stradale.