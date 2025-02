Malore fatale in mare, morto a 48 anni Filippo Aglieri

Un uomo di 48 anni, Filippo Aglieri, ha perso la vita ieri durante una battuta di pesca subacquea nei pressi di Cala dei Normanni, ad Altavilla Milicia. Aglieri, originario di Milano e residente a Palermo, si era immerso con un amico quando, presumibilmente a causa di un malore, non è più riemerso.

L’amico dà l’allarme e recupera il corpo

L’amico che si era immerso con lui, accortosi che Aglieri non risaliva, ha subito lanciato l’allarme e, con un atto di grande coraggio, è riuscito a recuperare il corpo del 48enne, adagiandolo sugli scogli in attesa dei soccorsi. Purtroppo, per Aglieri non c’era più nulla da fare.

Intervento dei soccorritori e accertamenti

Sul posto sono prontamente intervenute le motovedette della Guardia Costiera e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dal personale del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che hanno provveduto al recupero della salma, trasportandola sulla terraferma. I militari della Capitaneria di Porto hanno raccolto la testimonianza dell’amico, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il medico legale ha effettuato l’ispezione cadaverica. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

Malore fatale confermato

L’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale ha confermato che il decesso di Aglieri è stato causato da un malore improvviso. L’uomo, appassionato di pesca subacquea, era uscito in mare nella giornata di ieri, 24 febbraio, in compagnia di un amico, che ha assistito impotente alla tragedia.