Vortice ciclonico sul Mediterraneo: allerta meteo in Sicilia

## Sicilia, allerta meteo gialla per il 26 febbraio 2025

Previsioni meteo

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, 26 febbraio 2025, a causa di un vortice ciclonico sul Mediterraneo. Si prevedono piogge, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola. I settori nordorientali potrebbero registrare quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, mentre sul resto del territorio i quantitativi saranno generalmente deboli.

Calo delle temperature

Il peggioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato da un calo delle temperature, più marcato nelle province occidentali. Dopo una pausa anticiclonica, l’alta pressione si ritirerà verso l’Atlantico, esponendo il Mediterraneo a correnti nord atlantiche fredde.

Piogge e venti in arrivo

Domani si prevede un aumento graduale dell’intensità delle piogge, che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Dopo un temporaneo miglioramento, nuovi rovesci sono attesi in nottata, provenienti da ovest, a causa della rotazione dei venti. I venti, in rotazione da ovest, si intensificheranno fino a diventare forti nel pomeriggio.

Previsioni per giovedì 27 febbraio 2025

Giovedì 27 febbraio si prospetta una giornata invernale, con rovesci sparsi su tutta l’isola, in miglioramento definitivo in serata. Il vento forte da nord-ovest si attenuerà in serata. Un’ulteriore perturbazione potrebbe interessare la Sicilia nel weekend, ma maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.