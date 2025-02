Il celebre regista di Hollywood sbarca in Sicilia per girare un colossal epico

Il regista Christopher Nolan, reduce dal successo di Oppenheimer, si prepara a una nuova sfida: portare sul grande schermo l’Odissea di Omero. La pellicola, prodotta da Syncope e Wildside, uscirà nell’estate del 2026 e vedrà un cast stellare guidato da Matt Damon nel ruolo di Ulisse, affiancato da Tom Holland come Telemaco e Anne Hathaway come Penelope. Completano il cast nomi di spicco come Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Le Egadi: scenario naturale per le gesta di Ulisse

La Sicilia, e in particolare le isole Egadi, saranno protagoniste delle riprese. Location mozzafiato come Cala Rotonda, Cala Rossa, Bue Marino, Punta Troia e il castello di Santa Caterina faranno da sfondo alle avventure dell’eroe greco. Oltre alla Sicilia, le riprese si estenderanno a Lipari, al Marocco, alla Grecia e al Regno Unito.

Preparativi in corso e impatto sull’economia locale

I lavori preparatori sono in pieno svolgimento, con la produzione che ha già richiesto i permessi necessari alla Regione Sicilia per operare nelle aree demaniali selezionate. Sopralluoghi aerei e trasporto di materiali sono già stati effettuati, mentre un terreno è stato affittato per ospitare le strutture logistiche della produzione. La troupe, composta principalmente da professionisti americani, si avvale anche del supporto di lavoratori locali. La presenza della produzione ha già generato un impatto positivo sull’economia locale, con alberghi, b&b e ristoranti che hanno anticipato l’apertura estiva per accogliere la troupe. Inoltre, alcuni isolani sono stati coinvolti come comparse.

Polemiche ambientali e tutela del paesaggio

Nonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate le controversie. Secondo fonti locali, la produzione avrebbe proposto la costruzione di una strada attraverso la vegetazione per facilitare l’accesso al castello di Santa Caterina, evitando la ripida scalinata esistente. La proposta ha incontrato la ferma opposizione di ambientalisti, cacciatori locali e della Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha vietato qualsiasi intervento che potesse alterare il paesaggio, inclusi i caratteristici muretti a secco.

Il ritorno dell’Odissea in Sicilia: un viaggio tra mito e realtà

La Sicilia torna così ad essere teatro delle gesta di Ulisse, ripercorrendo i luoghi che, secondo la tradizione, furono scenario del poema omerico. Dalle terre dei Lotofagi alla grotta di Polifemo, dai venti di Eolo al pericoloso stretto di Scilla e Cariddi, la Trinacria si conferma terra di miti e leggende.

