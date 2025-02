Torna il Sicilia Express: biglietti a 29,90€ per tornare a casa a Pasqua

Il Sicilia Express torna per Pasqua e 25 Aprile! Treni e bus per studenti e lavoratori fuori sede a soli 29,90€

La Regione Siciliana ripropone il “Sicilia Express”, l’iniziativa che consente a studenti e lavoratori fuori sede di rientrare nell’isola a prezzi accessibili durante le festività. Dopo il successo natalizio, il treno degli emigrati è pronto a ripartire per Pasqua e per il ponte del 25 aprile – 1° maggio. L’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, e il dirigente Salvatore Lizzio hanno predisposto il bando per la selezione della compagnia ferroviaria che gestirà il servizio. Lo anticipa il Giornale di Sicilia.

Un servizio integrato treno + bus

A differenza dell’edizione natalizia, il Sicilia Express non si limiterà al solo trasporto ferroviario. Per ampliare il bacino di utenza e raggiungere anche coloro che risiedono in località lontane dalle principali stazioni ferroviarie, la Regione ha previsto un servizio integrato con autobus. Pullman partiranno da Bolzano, toccando Trento, Verona, Mantova e Modena, per poi confluire sul treno. Un altro servizio di autobus partirà da Trieste, con fermate a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna, prima di raggiungere il treno. Questo sistema permetterà a un maggior numero di siciliani di usufruire del servizio, aggirando i costi elevati dei voli aerei durante l’alta stagione.

Tappe e costi del Sicilia Express

Il Sicilia Express seguirà un itinerario con diverse fermate lungo la penisola e in Sicilia: Torino (Porta Nuova), Novara, Milano (Porta Garibaldi), Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina, Salerno e Messina. Da Messina, un convoglio proseguirà verso Siracusa, fermando a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta. Un altro treno collegherà Messina a Palermo, transitando per Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria. Il costo del biglietto, comprensivo del trasporto in autobus, rimarrà invariato a 29,90 euro.

Previsioni e novità

Forte del successo riscontrato a Natale, con 540 passeggeri trasportati e numerose richieste inevase, l’assessore Aricò si aspetta un’analoga risposta da parte degli utenti. Rispondendo alle critiche ricevute in passato, Aricò ha paragonato l’esperienza del Sicilia Express a un viaggio Interrail, sottolineando la convenienza e l’opportunità offerta agli studenti. Per definire le date precise di partenza e ritorno, sia per Pasqua che per il ponte del 25 aprile, la Regione sta valutando l’ipotesi di un sondaggio online, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori. L’obiettivo è quello di offrire un servizio efficiente e conveniente, consentendo a un numero sempre maggiore di siciliani fuori sede di tornare a casa durante le festività.

Un’Opportunità per rientrare in Sicilia a prezzi contenuti

Il Sicilia Express si presenta come una valida alternativa ai viaggi aerei, spesso proibitivi durante i periodi di alta stagione. Grazie al prezzo contenuto del biglietto e al servizio integrato con gli autobus, l’iniziativa della Regione Siciliana mira a facilitare gli spostamenti di studenti e lavoratori, consentendo loro di trascorrere le festività pasquali e del 25 aprile in famiglia. L’iniziativa rappresenta un importante supporto per i siciliani fuori sede, che spesso devono affrontare costi elevati per rientrare nell’isola.