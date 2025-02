Follia al Civico, picchiati un infermiere e un Oss

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Al Pronto soccorso dell’Arnas Civico di Palermo un uomo si è scagliato contro un operatore socio sanitario e contro un infermiere che hanno riportato consistenti ferite e contusioni.

Operatore e infermiere aggrediti

A darne notizia il segretario aziendale all’Arnas Civico della Cisl Fp Palermo Trapani, Alessandro Magno, che sottolinea l’estrema gravità di “una situazione – come dice – che è ormai fuori controllo”. “Gli operatori – aggiunge Magno – rischiano ogni giorno la propria incolumità nelle aree di emergenza, dove gli episodi di violenza sono quasi all’ordine del giorno. Serve un intervento complessivo per garantire la sicurezza dei lavoratori e di conseguenza l’efficace erogazione dei servizi agli utenti”.

Necessari interventi urgenti

“Il Pronto soccorso non può essere lasciato in balia di soggetti violenti e pericolosi – aggiunge Magno – è indispensabile che subito si attivi il posto di Polizia all’interno del Presidio e che si metta mano a un piano per contrastare questo fenomeno in evidente aumento”.

La reazione

La direzione strategica manifesta vicinanza e solidarietà agli operatori del Pronto Soccorso dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo che questa notte sono stati aggrediti da un uomo che si trovava ricoverato nello stesso PS. Il paziente (che si trovava gia’ al momento dell’accesso in PS in uno stato di agitazione e di alterazione psico – fisica ) si e’ scagliato contro i sanitari ed e’ stato bloccato dalla Polizia. Uno dei due operatori sanitari ha riportato una prognosi superiore a 30 gg. Sul piano della sicurezza, si rappresenta che la situazione del nostro Pronto Soccorso e’ oggetto di continuo monitoraggio e controllo. Nella specie, ci sono: 1 posto di polizia, 3 vigilantes e 17 telecamere di video sorveglianza interna ed esterna h 24.