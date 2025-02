Allerta meteo gialla in Sicilia per oggi 15 febbraio. Piogge, rovesci e temporali previsti

Meteo avverso in Sicilia: allerta gialla per oggi poi migliora

Oggi, 15 febbraio, la Sicilia rimane sotto allerta meteo gialla. Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con accumuli da deboli a localmente moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, interesseranno i restanti settori, con accumuli deboli.

Miglioramento previsto per Domenica

Per la giornata di domenica 16 febbraio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Piogge isolate, anche a carattere di rovescio, sono attese sui settori tirrenici centro-orientali, con accumuli deboli.

Vortice ciclonico porta instabilità e calo temperature

Un vortice ciclonico in avvicinamento porterà instabilità a partire dal pomeriggio e dalla sera, soprattutto sui settori settentrionali della Sicilia. Sono previsti temporali, locali grandinate e un netto calo delle temperature, dovuto al rinforzo dei venti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca forte da nord-nord-ovest sui settori nord-occidentali. Il vortice ciclonico si sposterà dal basso Tirreno verso lo Ionio in tarda serata.

Precipitazioni diffuse in Sicilia per l’avvicinarsi del vortice

L’avvicinamento di un vortice ciclonico moderatamente freddo porterà precipitazioni diffuse in tutta la Sicilia. In mattinata le piogge interesseranno le zone a partire dal sud dell’isola e i settori orientali. In serata, con lo spostamento del vortice da nord verso lo Ionio, le precipitazioni si concentreranno sui versanti settentrionali, con possibili temporali e grandinate.