Meteo Sicilia: fronte freddo in arrivo da Nord Europa

Un flusso costante di correnti oceaniche mantiene una lacuna barica sull’Italia, influenzando la Sicilia con un clima variabile, alternando momenti soleggiati a periodi di nuvolosità, a volte con deboli precipitazioni. Questa situazione permarrà fino a giovedì, ma da San Valentino (14 febbraio) si prevede un cambiamento meteorologico nella provincia di Palermo.

Nessuna ondata di gelo prevista, ma weekend invernale in arrivo

Contrariamente alle previsioni, non si prevedono ondate di gelo o neve a bassa quota in Sicilia. Tuttavia, un’irruzione di aria fredda in quota proveniente dal Nord Europa porterà un weekend invernale, soprattutto sabato 15 febbraio.

Evoluzione meteo da venerdì a domenica

Venerdì, una depressione sul Mar Ligure si sposterà verso il Tirreno, intensificandosi gradualmente. Sabato 15 febbraio sarà la giornata più movimentata per la provincia di Palermo. I modelli matematici prevedono piogge al mattino, con il passaggio di un fronte freddo. Nel pomeriggio, l’instabilità sarà legata all’arrivo di aria fredda in quota (temperature di -26/-27°C a 500 hPa). La quota neve si abbasserà drasticamente e, se l’intensità dei fenomeni e il vento lo permetteranno, potrebbe nevicare anche sotto i 1000 metri. Domenica, l’instabilità persisterà, ma con tendenza a un miglioramento.