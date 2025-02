Meteo Sicilia, tempo bello ma attesa pioggia nel weekend

Meteosicilia. Bollettino di allerta meteo verde emanato dal dibattimento di protezione civile per la giornata di domani 6 febbraio. Previste piogge isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro-

occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Quindi situazione di calma che potrebbe alternarsi, secondo alcuni modelli meteorologici, tra il fine settimana e gli inizi della prossima. Sull’isola potrebbero arrivare piogge anche localmente superiori ai 150 mm.

Intanto però in Sicilia si andrà incontro ad un’espansione, di una vasta area anticiclonica che va verso le nostre regioni meridionali, anche se tuttavia le condizioni atmosferiche lungo la nostra regione non saranno particolarmente stabili a causa della presenza, in prossimità della Tunisia, di una debole circolazione depressionaria che determinera’ condizioni di moderata instabilità,.