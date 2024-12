Meteo Sicilia, Immacolata con pioggia e freddo

Un flusso di infiltrazioni umide interesserà la Sicilia sabato 7 dicembre, portando cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza precipitazioni significative. Lungo la costa tirrenica, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che tenderanno ad attenuarsi in serata, lasciando spazio a qualche schiarita. La costa ionica, invece, godrà di un’alternanza tra nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Sul litorale meridionale, cieli molto nuvolosi o coperti si apriranno a schiarite a partire dalla sera. Sull’Appennino, nubi sparse intervallate da timide schiarite lasceranno spazio ad un graduale aumento della nuvolosità, fino a cieli molto nuvolosi. Le zone interne sperimenteranno un’alternanza di nubi sparse e schiarite per tutta la giornata, con possibili addensamenti nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, ruotando poi verso nord-ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia si presenteranno da mossi a molto mossi, mentre il Canale di Sicilia sarà molto mosso.

Previsioni per Domenica 8 Dicembre

Domenica 8 dicembre sarà caratterizzata da una maggiore instabilità, con l’arrivo di una bassa pressione che porterà deboli piogge su tutta la regione, in intensificazione serale. Sulla costa tirrenica, le nubi aumenteranno progressivamente, portando deboli piogge dal pomeriggio, che si intensificheranno in serata con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. La costa ionica vedrà cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, seguiti da rasserenamenti dal pomeriggio, fino a cieli poco nuvolosi. Anche il litorale meridionale sarà interessato da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sull’Appennino e nelle zone interne, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge persisteranno per l’intera giornata. I venti soffieranno moderati da ovest.

Tendenza per la prima decade di Dicembre

L’inizio di dicembre si prospetta dinamico e instabile, con temperature tipiche dell’inverno ormai alle porte. Con l’anticiclone posizionato sull’Atlantico, impulsi d’aria fredda provenienti dal Nord Europa favoriranno la formazione di piogge e locali rovesci temporaleschi, soprattutto sui versanti tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia. L’area ionica, riparata dalle correnti nord-occidentali, sarà meno interessata da questi fenomeni. Si prevede un avvio di dicembre all’insegna dell’instabilità, con un alternarsi di giornate nuvolose e piovose.