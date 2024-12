Meteo avverso per l’Immacolata: arriva il ciclone

## L’Immacolata sotto la neve: ciclone in arrivo dall’Artico

Un’ondata di maltempo di origine artica si appresta a investire l’Italia proprio nel giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre. Dopo le piogge dei giorni scorsi, un nuovo e più intenso fronte freddo, proveniente dalle isole Svalbard, raggiungerà il Mediterraneo attraverso la porta del Rodano. Questo flusso gelido scaverà una profonda depressione tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno, generando un ciclone che porterà maltempo diffuso in tutto il paese.

Previsioni meteo per sabato 7 dicembre

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una spiccata variabilità, con alternanza di annuvolamenti, anche compatti, e schiarite. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, non si escludono locali piovaschi passeggeri tra Milazzo e lo Stretto, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso sull’area ionica. In serata, le nubi alte annunceranno l’arrivo del peggioramento previsto per domenica. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16-17°C, mentre le minime notturne saranno di circa 12°C. I venti, inizialmente deboli, tenderanno a rinforzarsi da Sud-Ovest sulle Eolie. I mari saranno poco mossi, ad eccezione del Tirreno che risulterà mosso.

Maltempo diffuso per l’Immacolata

Domenica 8 dicembre, il fronte freddo del ciclone in formazione sull’alto Tirreno transiterà velocemente sulla Sicilia, portando piogge e rovesci fin dal mattino su tutto il territorio, dai Nebrodi allo Stretto, compresa l’area ionica. A seguire, forti venti da Ovest-Sud/Ovest spazzeranno la costa tirrenica, con raffiche fino a 90 km/h sulle Eolie. Dopo una breve tregua tra metà mattinata e le ore centrali del giorno, il tempo peggiorerà nuovamente tra pomeriggio e sera, con piogge, rovesci intermittenti e possibili grandinate tra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina. Si raccomanda attenzione alle forti raffiche di vento e alle mareggiate che interesseranno la costa tirrenica, con rischio di erosione. Il Tirreno sarà agitato, fino a molto agitato al largo.

Previsioni meteo per la prossima settimana

Tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, il tempo sarà più variabile, con maggiori spazi di sole e un aumento delle temperature. Per quanto riguarda il Nord Italia, piogge e nevicate a bassa quota sono attese su tutto il Nord-Est e l’Emilia Romagna, mentre al Nord-Ovest si prevedono ampie schiarite. Sull’Appennino, le nevicate potrebbero spingersi fino a 400-500 metri sul settore settentrionale, 700-800 metri su quello centrale e oltre i 1000-1200 metri sui rilievi meridionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo, più accentuato al Centro-Sud.