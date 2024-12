Ragazza tenta il suicidio dal ponte sulla A29 a Castellammare del Golfo, salvata dai passanti

Una ragazza ha tentato di togliersi la vita gettandosi da un ponte all’ingresso di Castellammare del Golfo. Fortunatamente, una coppia di passaggio in auto ha notato la giovane salire sul guardrail e ha impedito l’estremo gesto. “L’ho afferrata per un attimo”, ha raccontato l’uomo. Subito dopo sono arrivate molte altre persone che l’hanno aiutato a trattenerla. Hanno provato a chiamare invano il numero verde dedicato, che però non ha risposto.

Una folla si raduna per confortare la ragazza

Nei minuti successivi decine di persone si sono radunate attorno alla ragazza, visibilmente sconvolta, nel tentativo di calmarla mentre si attendevano i soccorsi. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha portato via la giovane, ancora sotto shock, per prestare le cure necessarie in ospedale.

Un intervento provvidenziale evita la tragedia

Il pronto intervento della coppia di passanti è stato provvidenziale ed ha evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia. Un gesto di grande altruismo che dimostra come la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo possano fare la differenza. La ragazza è ora sotto osservazione medica per superare questo difficile momento.