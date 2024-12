La Sicilia al centro del Capodanno: Canale 5 a Catania, Antonacci a Palermo

Palermo si prepara a festeggiare l’arrivo del 2025 con un grande evento in Piazza Politeama. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lagalla, sta vagliando diverse proposte per l’artista che si esibirà la notte di San Silvestro. Tra i nomi in ballo, Al Bano, J-Ax, Rose Villain e, con altissime probabilità, Biagio Antonacci. La scelta, ricaduta su un artista capace di coinvolgere un pubblico intergenerazionale, mira a rendere la festa di Capodanno un momento di gioia e condivisione per tutti i cittadini. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, insieme alla presentazione del programma completo degli eventi natalizi.

Il Villaggio di Natale e altre iniziative festive a Palermo

Oltre al concerto di Capodanno, Palermo offre un ricco calendario di eventi per le festività natalizie. A partire da venerdì, la Fiera del Mediterraneo ospiterà il Villaggio di Natale, con attrazioni, giochi e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Nel centro città, tra via Magliocco, piazzale Ungheria e Tommaso Natale, i tradizionali mercatini natalizi offriranno prodotti artigianali e degustazioni nei weekend del 14-15 e 21-22 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

Cultura e arte a Palermo durante le festività

Anche la cultura e l’arte avranno un ruolo di primo piano durante le festività natalizie a Palermo. Torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, che prevede l’ingresso gratuito nei siti culturali regionali ogni prima domenica del mese. Il Touring Club Italiano organizza visite guidate nelle chiese di Santa Maria in Valverde e San Giorgio dei Genovesi ogni giovedì pomeriggio. Inoltre, la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani ospita fino al 31 gennaio la mostra “Inventario. Gli oggetti ci guardano” della visual artist Beatriz Ruibal, mentre alla GAM è ancora possibile visitare la mostra dedicata a Santa Rosalia.

Capodanno Mediaset a Catania: una festa in diretta nazionale

Catania si prepara ad essere protagonista del Capodanno 2025 con un evento di grande portata: il Capodanno Mediaset, trasmesso in diretta da Piazza Duomo su Canale 5. La conduzione della serata sarà affidata a Federica Panicucci, che presenterà un programma ricco di musica, intrattenimento e sorprese. Tra gli ospiti, anche alcuni talenti provenienti dal programma “Amici” di Maria De Filippi.

Un investimento per la promozione della Sicilia

Il Capodanno Mediaset a Catania non rappresenta solo un’occasione di festa, ma anche un’importante opportunità di promozione turistica per la Sicilia. Grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro da parte della Regione Siciliana, l’evento contribuirà a dare visibilità internazionale alla città e alla sua cultura, valorizzando le bellezze e le tradizioni siciliane.