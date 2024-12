Sette trapianti in 24 ore: record storico per ISMETT, eccellenza siciliana

Un’impresa straordinaria ha segnato un momento storico per la sanità siciliana: sette trapianti d’organo eseguiti in un solo giorno all’ISMETT di Palermo. Questa maratona chirurgica, durata 24 ore, ha offerto una nuova speranza di vita a sette pazienti siciliani in lista d’attesa. Gli interventi, realizzati il 27 novembre, hanno riguardato quattro trapianti di rene, due di fegato e uno di polmoni.

Un’organizzazione impeccabile e la dedizione di oltre 40 professionisti

Questo risultato eccezionale è stato possibile grazie alla mobilitazione di oltre 40 professionisti tra medici, infermieri e personale sanitario dell’ISMETT, che hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo degli interventi. Fondamentale anche il contributo dei medici delle rianimazioni coinvolte e del personale del Centro Regionale Trapianti, che ha coordinato l’intera macchina organizzativa della donazione.

Un traguardo che sottolinea l’eccellenza sanitaria dell’ISMETT

Angelo Luca, Direttore di ISMETT, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come i sette trapianti rappresentino un risultato straordinario frutto della sinergia tra tutti gli attori della rete trapiantologica siciliana. Luca ha inoltre evidenziato come l’organizzazione impeccabile e l’impegno di professionisti altamente qualificati abbiano reso possibile un’impresa di tale portata, confermando ISMETT come centro di eccellenza sanitaria.

ISMETT, leader nei trapianti e punto di riferimento internazionale

Il 2024 si conferma un anno record per ISMETT, con oltre 300 trapianti d’organo eseguiti. I dati del Ministero della Salute posizionano ISMETT al primo posto in Italia per capacità di attrarre pazienti internazionali, a dimostrazione del successo del Partenariato Pubblico-Privato tra la Regione Siciliana e UPMC. La scelta di ISMETT da parte di pazienti provenienti da altri Paesi conferma il suo ruolo di punto di riferimento per trapianti e cure altamente specializzate, consolidandone la reputazione di eccellenza sanitaria a livello globale.

La generosità dei donatori

I due prelievi d’organo, che hanno reso possibili i sette trapianti, sono stati effettuati presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania e l’Ospedale di Partinico. La giornata record è iniziata all’alba del 27 novembre con il prelievo di due reni e un fegato a Catania, seguito poco dopo dal prelievo di polmoni, due reni e un fegato a Partinico. Tutti gli interventi sono tecnicamente riusciti e le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati sono considerate buone.

Un successo per l’intero Sistema Sanitario Regionale

Giorgio Battaglia, direttore del Centro Regionale Trapianti (CRT), ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando come il numero di trapianti eseguiti in Sicilia quest’anno sia stato impensabile fino a pochi anni fa. L’eccezionalità di sette trapianti in un solo giorno testimonia la generosità dei siciliani e l’eccellenza del sistema trapiantologico regionale, sia in termini di qualità che di sicurezza. Battaglia ha ribadito l’importanza di promuovere la cultura della donazione, definendola una vittoria per la medicina moderna e per l’intero sistema sanitario regionale.