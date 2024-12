Olio d’oliva siciliano: ecco il progetto che sta attirando l’attenzione mondiale

Celebrando un secolo e tre decenni di storia, Oleifici Barbera annuncia un’iniziativa rivoluzionaria: la creazione della prima Scuola Internazionale dell’Olio d’Oliva in Sicilia. Manfredi Barbera, CEO dell’azienda, sottolinea che questo anniversario non rappresenta solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per ulteriori innovazioni. L’obiettivo è continuare a valorizzare il settore agricolo siciliano e promuovere l’olio extravergine di oliva come simbolo del Made in Italy nel mondo.

Palermo al centro dell’attenzione economica

Durante una recente conferenza stampa, sono stati presentati dati impressionanti sull’economia di Palermo. Secondo l’Istituto Tagliacarne, nel primo semestre del 2024 le esportazioni della città hanno visto un incremento del 12,9%, contrariamente al trend nazionale che mostra una contrazione dell’1,1%. Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, ha evidenziato come Palermo stia diventando un modello di crescita e innovazione economica, sottolineando l’impegno del governo regionale nel promuovere l’internazionalizzazione e l’innovazione.

Cultura e tradizione: l’evento al Teatro Politeama

Per commemorare l’anniversario, è stato organizzato un evento speciale al Teatro Politeama di Palermo, unendo cultura, spettacolo e tradizione. Questo evento non solo celebra la storia dell’azienda ma anche la sua continua evoluzione attraverso le generazioni.

Sfide e opportunità nel settore olivicolo

Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha discusso delle sfide recenti, come l’emergenza siccità del 2024, che nonostante tutto non ha scosso significativamente l’olivicoltura. Ha annunciato l’impegno nel sostenere il settore con nuovi finanziamenti e bandi specifici nel prossimo piano di sviluppo rurale, dimostrando un forte sostegno agli imprenditori agricoli.

Innovazione educativa nell’industria dell’olio d’oliva

Nell’ambito di queste celebrazioni, la Barbera ha lanciato un progetto ambizioso: la Scuola Internazionale dell’Olio d’Oliva, una collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna e RINA AGRIFOOD. Questo istituto mira a educare e formare le future generazioni, consolidando ulteriormente la posizione di Sicilia e Italia come leader nel settore dell’olio d’oliva di qualità.