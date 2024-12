Ci sarà una voce siciliana all’Ariston, Marcella Bella torna a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di emozioni e grandi ritorni. Tra i nomi più attesi spicca quello di Marcella Bella, la cantante siciliana che, dopo 18 anni di assenza dalla competizione, torna a calcare il palco dell’Ariston. Un ritorno che ha il sapore di un omaggio a una carriera straordinaria, costellata di successi e interpretazioni indimenticabili.

Una lunga storia d’amore con il Festival

Il legame tra Marcella Bella e Sanremo è un racconto lungo e intenso, iniziato nel 1972 con “Montagne verdi”, un brano che ha segnato la storia della musica italiana. Da allora, la cantante è tornata più volte al Festival, regalando al pubblico performance memorabili. Nel 1981 con “Pensa per te”, nel 1986 con “Senza un briciolo di testa”, nel 1990 con “Verso l’ignoto”, nel 2005 con “Uomo bastardo” e nel 2007 con “Forever per sempre” in duetto con il fratello Gianni. Ogni partecipazione ha rappresentato un capitolo importante nella sua carriera, testimoniando la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo intatta la sua identità artistica.

L’attesa per l’edizione 2025

L’annuncio della partecipazione di Marcella Bella a Sanremo 2025 ha generato grande entusiasmo tra i fan, curiosi di scoprire quale brano presenterà e quale direzione artistica sceglierà per questa nuova avventura. L’artista ha sempre dimostrato una notevole versatilità, passando da ballate intense a brani più dinamici e moderni. L’edizione 2025 potrebbe quindi riservare sorprese, offrendo un’occasione per unire le generazioni di appassionati, dai fan storici ai più giovani.

Un cast stellare per un Festival indimenticabile

Marcella Bella non sarà l’unica protagonista di Sanremo 2025. Carlo Conti, direttore artistico del Festival, ha annunciato un cast di 30 artisti, un mix di nomi affermati e nuovi talenti. Tra questi, Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Massimo Ranieri, Olly, Sarah Toscano, Tony Effe, Rose Villain, Rkomi, Emis Killa, Modà, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Elodie, Irama, Shablo con Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Bresh, Fedez, Francesca Michielin, Giorgia, Lucio Corsi, Rocco Hunt e Joan Thiele. Un parterre variegato che promette di offrire un’esperienza musicale ricca e coinvolgente.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha espresso grande soddisfazione per il cast selezionato, sottolineando la varietà e la qualità degli artisti. Ha inoltre evidenziato il momento positivo della musica italiana, particolarmente apprezzata dalle nuove generazioni. La scelta dei brani in gara è stata definita “difficilissima”, a dimostrazione dell’alto livello delle proposte ricevute. Conti ha promesso serate “snelle” e ricche di duetti, anticipando un Festival capace di raccontare diverse sfaccettature del mondo e dell’Italia. Il ritorno del DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan, aggiungerà ulteriore interesse alla kermesse.

L’entusiasmo sui social

L’annuncio dei big in gara ha scatenato l’entusiasmo sui social, con gli artisti che hanno condiviso la loro gioia con i fan. Marcella Bella ha pubblicato un video in cui brinda emozionata al suo ritorno a Sanremo, esprimendo la sua felicità e quella dei suoi fan. Anche gli altri artisti hanno utilizzato i social per celebrare la loro partecipazione al Festival, con post ironici, reazioni spontanee e omaggi simbolici. Un’ondata di entusiasmo che anticipa un’edizione di Sanremo destinata a rimanere nella memoria.