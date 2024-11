Meteo Sicilia: arriva il freddo balcanico, possibili piogge nel weekend

L’isola si prepara ad un weekend caratterizzato da un possibile cambio delle condizioni meteorologiche. Dopo una settimana di tempo stabile, seppur non sempre completamente soleggiato, l’arrivo di un vortice balcanico potrebbe portare piogge, rovesci e un calo delle temperature. Le precipitazioni, attese soprattutto sui settori tirrenici, potrebbero portare un po’ di sollievo in un periodo di siccità, particolarmente sentito in alcune zone come Palermo, dove l’AMAP ha recentemente esteso il razionamento idrico.

Calo termico previsto

Le temperature, che durante la settimana si manterranno miti, con massime intorno ai 21°C a Palermo, 19/20°C a Messina, Agrigento e Catania, sono previste in diminuzione nel fine settimana, con valori anche 4/5°C sotto la media stagionale tra sabato e domenica. Questo brusco calo termico sarà causato dall’ingresso di aria fredda proveniente dai Balcani.

Instabilità in aumento da giovedì

Già a partire da giovedì si prevede un’iniziale instabilità, fase preparatoria all’arrivo di un fronte di aria fredda più intenso. Questa instabilità tenderà ad intensificarsi gradualmente verso la sera, preannunciando il peggioramento previsto per il weekend.

Venerdì, rovesci e temporali

Venerdì l’impulso di aria fredda proveniente dal Nord Europa porterà rovesci, temporali e nevicate sulle zone montuose. L’ingresso di venti freddi dai Balcani contribuirà a creare condizioni di instabilità al Centro-Sud Italia, con piogge sparse e nevicate sui rilievi.

Previsioni a lungo termine

Le previsioni a lungo termine indicano che, tra il 2 e il 9 dicembre, l’Italia continuerà ad essere interessata da venti freddi provenienti dai Balcani, con instabilità al Centro-Sud, precipitazioni e nevicate sui rilievi. Per la Sicilia, la probabilità di pioggia nel fine settimana è stimata intorno al 60%. Tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni sull’isola.