Dottoressa gli propone consulenza psichiatrica e lui la picchia, denunciato a Villa Sofia

Un quarantenne è stato denunciato presso l’ospedale Villa Sofia dopo aver aggredito una dottoressa. L’uomo, residente allo Zen, si era recato al pronto soccorso lamentando mal di testa e dolori addominali. Dopo una notte in osservazione, i medici gli hanno proposto una consulenza psichiatrica e lo hanno dimesso, consigliandogli di consultare il medico curante. A seguito di ciò, il paziente ha reagito violentemente, insultando e tentando di colpire la dottoressa con un pugno.

L’intervento della sicurezza

L’intervento di una guardia giurata ha evitato il peggio, proteggendo la dottoressa di 39 anni dall’aggressione. Successivamente, il personale del Servizio per le tossicodipendenze e i Carabinieri sono intervenuti per bloccare e identificare l’uomo, che è stato poi scortato fuori dall’ospedale. La direzione sanitaria di Villa Sofia ha sporto denuncia per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Duecento giorni in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe trascorso circa duecento giorni a Villa Sofia nell’ultimo anno, tra accessi al pronto soccorso e brevi ricoveri, mai superiori alle 72 ore. La sua presenza in ospedale domenica sera sembrava seguire questo schema, con l’uomo che lamentava sintomi riconducibili a possibili coliche renali.