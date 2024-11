Lacrime a Palermo per Luca, sognava il futuro con la sua Ylenia: “Nessuna gara clandestina”

Mentre Boccadifalco, rione di Palermo, piange Gianluca Billitteri, padre di due figli e prossimo alle nozze con la sua compagna, è giallo sull’incidente che ha causato la morte del 32enne. Secondo alcuni testimoni che hanno parlato con gli agenti dell’infortunistica stradale palermitana, nell’incidente avvenuto nel sottopasso di Corso Calatafimi, lungo la Circonvallazione, ci sarebbero stati anche altri due mezzi. Non è chiaro però se i due veicoli siano coinvolti o meno nello schianto.

Testimoni parlano di altri due mezzi coinvolti

Si tratterebbe di uno scooter Honda SH e di una Golf. Secondo quanto avrebbero ricostruito le testimonianze, l’auto di Billitteri, una Alfa Romeo 159 avrebbe superato l’auto dello stesso testimone a grande velocità per poi andare a schiantarsi contro uno dei piloni della mai costruita sopraelevazione di Corso Calatafimi. Anche lo scooter e la Golf avrebbero superato l’auto del testimone. Ora la famiglia chiede agli autisti dei due mezzi di farsi vivi e chiarire quello che veramente sia successo.

La famiglia della vittima chiede chiarezza

“I funerali di mio cognato Gianluca, saranno celebrati lunedì alle ore 10! Voglio precisare come ho detto alla stampa che Luca non era in una gara clandestina. La famiglia chiede al proprietario della Golf e della moto SH di consegnarsi alle autorità, almeno si arriva alla Verità”. Queste le parole di Nicola Arduino, politico locale e titolare di un Caf a Boccadifalco.

Il ricordo commovente della fidanzata

Gianluca era stato dalla fidanzata e stava tornando a casa. Il “gigante buono” – così lo chiamavano gli amici – sognava una futuro con Ylenia, la sua compagna, e stava per andare a convivere con lei. Una lunga dedica d’amore è stata pubblicata da Ylenia Martello poche ore dopo la tragedia: “Mi manchi tanto” – inizia così – sei l’unica persona di cui io mi sono innamorata così tanto, non sei solo tu ad avere un cuore che batte, ma a me interessano solo i battiti del tuo cuore, non sei il solo ad avere un’anima stupenda, ma solo la tua anima ha fatto risplendere la mia dopo essersi spenta, non sei l’unico uomo che vive su questo pianeta, ma sei l’unico uomo che sceglierei altre miriadi di volte per amare, tu non sei solo la tua vita, ma sei anche tutta la mia vita, Ti amo da impazzire”.