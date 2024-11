Il dramma a Palermo: Gianluca Billitteri lascia due bimbi, stava per sposarsi

Profondo dolore a Palermo per la scomparsa di Gianluca Billitteri, 32 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte nel sottopasso di Corso Calatafimi, lungo viale Regione Siciliana. La città si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata, Ylenia Maria Martello, che ha espresso il suo immenso dolore sui social network con un commovente: “Ti amo, mi manchi tanto”.

Il ricordo della fidanzata e degli amici

Ylenia, distrutta dal dolore, ha condiviso online pensieri e ricordi del suo amato Gianluca, ricevendo numerosi messaggi di cordoglio e sostegno da amici e parenti. “Sii forte, un abbraccio”, scrive Maria Riina, mentre Fabiola Santoro aggiunge: “Mi dispiace tantissimo”. Il dolore di Ylenia è palpabile, amplificato dalla brusca interruzione di una storia d’amore e di una vita condivisa.

La passione per le auto e l’Alfa Romeo

Gianluca era un grande appassionato di automobili, in particolare di Alfa Romeo. La sua amata 159, protagonista di innumerevoli foto e post sui suoi profili social, è stata purtroppo coinvolta nell’incidente che gli è costato la vita. Questa passione lo aveva portato a diventare vicepresidente di un club di alfisti palermitano e aveva creato legami profondi con altri appassionati, che oggi lo piangono con sgomento. Gaetano Catalano, amico e compagno di passione, lo ricorda con parole toccanti: “Sei andato via proprio con la tua passione, le auto… Sarai sempre dentro i ricordi, ci rivedremo, sempre per lo stesso motivo, la nostra grande passione”. Anche Mirko Di Stefano, visibilmente scosso, ricorda una frase che Gianluca spesso ripeteva: “La vita è una e va vissuta al massimo”.

Il cordoglio della comunità

Oltre alla fidanzata e agli amici più stretti, numerosi messaggi di cordoglio sono giunti da tutta la comunità, testimoniando l’affetto e la stima di cui Gianluca godeva. “Buon viaggio”, “Riposa in pace gigante buono”, “Che la terra ti sia lieve” sono solo alcune delle frasi che si leggono sui social. Anche il gruppo Sciacca Motori Vintage Club si è unito al dolore della famiglia, esprimendo le proprie condoglianze. Gianluca, che di professione faceva l’imbianchino, lascia due bambini e un vuoto incolmabile nel quartiere di Boccadifalco, dove abitava.

Le indagini sull’incidente

Intanto, le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.