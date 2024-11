Donna muore per un aneurisma al Policlinico, i suoi organi danno speranza ad altri pazienti

Una donna deceduta al Policlinico di Palermo a causa di un aneurisma ha donato i suoi organi, offrendo una nuova speranza a pazienti in lista d’attesa a livello nazionale. La sua volontà, espressa al momento del rinnovo della carta d’identità, è stata confermata dal marito, consentendo il prelievo di cuore, fegato, reni e cornee.

Organi destinati a trapianti urgenti in altre regioni

Gli organi prelevati sono stati inviati in centri trapianto fuori dalla Sicilia. Cuore e fegato, in particolare, saranno trapiantati in combinato su un unico ricevente. Le cornee sono state inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

Ringraziamenti della Direzione Generale e impegno dell’equipe medica

Maria Grazia Furnari, Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ha espresso profonda gratitudine alla famiglia della donatrice per il gesto di grande generosità. Ha inoltre elogiato la professionalità del team medico e infermieristico coinvolto nel processo di donazione.

Il team del Policlinico che ha gestito la donazione

Il processo di donazione è stato coordinato dal Centro Regionale Trapianti e gestito dal professor Maurizio Raineri, responsabile dell’Unità Semplice di Terapia Intensiva Post-Operatoria e Neurorianimazione e Coordinatore locale per i trapianti dell’AOUP. L’equipe medica comprendeva Agostino Falletta, Domenico Petronaci, Filippo Vitale, Ester Tempra e la psicologa del Centro Regionale Trapianti, Elena Massihnia.