Black Friday 2024 gelo tra i consumatori, per tanti siciliani è una farsa

Il Black Friday 2024, previsto per il 29 novembre, si avvicina, ma l’entusiasmo dei consumatori sembra affievolirsi. Secondo diverse analisi di mercato, tra cui Findomestic, Shopify e Idealo, si prevede un saldo negativo rispetto all’anno precedente, a causa di un clima di incertezza economica e preoccupazione diffusa. L’inflazione, seppur sotto controllo, il caro-prezzi e la diminuzione del potere d’acquisto sono i principali fattori che frenano la propensione all’acquisto degli italiani. Anche le tensioni internazionali e il cambiamento climatico contribuiscono a questo clima di incertezza, influenzando le scelte dei consumatori.

Italiani con il freno a mano sugli acquisti

Findomestic rileva che solo un quarto degli italiani considera il momento attuale favorevole agli acquisti, mentre la maggioranza esprime preoccupazione per la situazione economica. Nonostante ciò, molti consumatori prevedono di spendere una cifra simile all’anno scorso, orientandosi principalmente verso piattaforme online come Amazon ed eBay, senza tuttavia escludere i negozi fisici e i centri commerciali.

Shopify: spesa discrezionale in calo, ma Black Friday resta un’occasione

Shopify evidenzia come il 67% degli italiani abbia ridotto la spesa discrezionale negli ultimi mesi. Ciononostante, il 65% degli intervistati intende approfittare del Black Friday per gli acquisti natalizi, con una spesa media prevista di 219 euro, che sale a 391 euro per gli appassionati di shopping. Questo dato conferma che il Black Friday, pur essendo un evento di forte scontistica, non garantisce un aumento significativo dei consumi. Anzi, la crescente adesione a questa pratica commerciale costringe le aziende a continue campagne promozionali, riducendo i margini di profitto. Shopify rileva inoltre che la maggior parte dei consumatori inizia a pianificare gli acquisti del Black Friday con largo anticipo, a partire da ottobre o addirittura da giugno.

Idealo: Black Friday, un appuntamento fisso ma con meno entusiasmo

Idealo conferma la tendenza: il 95,5% degli intervistati considera il Black Friday un appuntamento fisso, e il 70% prevede di effettuare almeno un acquisto durante l’evento. Tuttavia, la vicinanza con il Natale, come sottolineato da Alfie Staples di Awin Global, potrebbe influenzare le motivazioni d’acquisto, anticipando la spesa per i regali natalizi.

Confimprese: riflessioni sulla situazione attuale e proposte per il futuro

Giovanni Felice, Vice Presidente Nazionale di Confimprese Italia e coordinatore regionale di Confimprese Sicilia, analizzando i dati, sottolinea due aspetti cruciali: la crescente importanza del commercio online, che supera il 50% nelle intenzioni d’acquisto, e la preoccupazione dei cittadini per la crisi economica, che frena i consumi. Felice osserva che il Black Friday, inizialmente un volano per l’economia, si è trasformato in una semplice operazione di vendita, spostando i flussi di clientela tra diversi settori commerciali. Per stimolare l’economia, Felice propone l’organizzazione di “Day shop” concordati con le associazioni di categoria e, soprattutto, misure politiche volte ad aumentare il potere d’acquisto, in particolare per le fasce più deboli della popolazione. La condizione di povertà assoluta dell’8,4% delle famiglie italiane contribuisce in modo significativo alla flessione dei consumi.