Ex bidello cade da balcone e muore

Un uomo di 68 anni, ex bidello in pensione residente a Santa Elisabetta, ha perso la vita in seguito ad una caduta da un balcone. L’incidente è avvenuto in un edificio in costruzione nella stessa cittadina.

Trasportato ad Agrigento, decesso in ospedale

Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto durante la notte.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri della stazione di Santa Elisabetta, sotto il coordinamento della Compagnia di Canicattì. L’obiettivo è ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragica caduta.