A19 Palermo-Catania: al via nuovi lavori, limitazioni e disagi

Dal 18 novembre al 13 dicembre 2024, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra il km 5,900 e l’1,200, saranno attive limitazioni alla circolazione in direzione Palermo. Le corsie di emergenza e di marcia verranno chiuse a tratti non superiori ai 500 metri. Tali restrizioni non saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi.

Manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza

Le limitazioni si sono rese necessarie per consentire l’avvio di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche. Durante i lavori, sarà vietato il sorpasso e la velocità massima consentita sarà ridotta a 60 km/h.

Limitazioni su quattro viadotti

A partire dal 18 novembre 2024, verranno introdotte limitazioni al traffico anche su quattro viadotti dell’A19. Le ispezioni condotte dai tecnici Anas, in linea con le recenti direttive del Ministero, hanno confermato la sicurezza delle strutture, ma hanno reso necessarie alcune restrizioni alla circolazione.