Gioca 20 euro e non crede ai suoi occhi, Gratta e Vinci da sogno: 2 milioni vinti a Palermo

Una straordinaria vincita ha baciato Palermo: un fortunato giocatore si è aggiudicato due milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci “Il Miliardario Maxi” da 20 euro, acquistato presso la ricevitoria Tabacchi & Tabacchi in via Terrasanta, vicino a piazza Diodoro Siculo.

Si tratta di una delle vincite più alte mai registrate in città e in Sicilia. Nel 2013, a Lercara Friddi, un biglietto dello stesso concorso ha regalato a un fortunato giocatore la somma record di 5 milioni di euro. Più di recente, la settimana scorsa, un altro tagliando “Il Miliardario” ha fruttato 500 mila euro a Mazara del Vallo, mentre a metà settembre, sempre a Palermo, un giocatore ha vinto 200 mila euro con “Numeri Fortunati”.

Mistero sull’identità del vincitore

Nella ricevitoria dove è stato venduto il biglietto vincente, l’incredulità è palpabile. Antonio Campanella, dipendente della tabaccheria, si augura che il vincitore “possa fare tante cose belle” e magari “si ricordi anche di loro”. La notizia della vincita, avvenuta il 6 novembre, è stata comunicata da Lottomatica solo una settimana dopo. Sull’identità del fortunato giocatore, il titolare della ricevitoria, Antonio Cipolla, mantiene il riserbo, ipotizzando che potrebbe trattarsi di un cliente abituale, visto il costo del biglietto. Nel quartiere è già partita la caccia al misterioso milionario, ma individuarlo non sarà facile, data l’alta densità residenziale della zona e il flusso continuo di persone che transitano ogni giorno in via Terrasanta.

Probabilità di vincita

Il vincitore ha centrato uno dei quattro tagliandi da due milioni di euro presenti nel lotto iniziale di 37.440.000 biglietti, dimostrando una notevole dose di fortuna in un gioco che spesso mette a dura prova chi sfida la sorte.