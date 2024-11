Arrivano nuove piogge, allerta meteo gialla in Sicilia

Allerta meteo gialla in Sicilia occidentale, dal trapanese al messinese passando per la provincia di Palermo per la giornata del 15 novembre. Lo dice il bollettino della Protezione civile regionale.

Il bollettino di allerta meteo prevede piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centro- orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori nord- occidentali.

Mari localmente molto mosso il Tirreno occidentale, nel pomeriggio tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo lonio, con temporanea attenuazione del moto ondoso su Tirreno.