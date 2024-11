Allerta Meteo Sicilia 8 Novembre: piogge e cielo nuvoloso

Domani, 8 novembre, la Sicilia si prepara ad affrontare una giornata di maltempo a causa di un’area di bassa pressione. Fin dal mattino, il cielo si presenterà nuvoloso su tutta l’isola.

Peggioramento nel Pomeriggio con Possibilità di Piogge Sparse

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche sono previste in peggioramento, con possibilità di piogge sparse che interesseranno diverse zone della regione.

Protezione Civile Regionale Dirama Allerta Gialla

A fronte delle previsioni meteo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valida dalle ore 16 del 7 novembre fino alle ore 24 dell’8 novembre. L’allerta gialla riguarda l’intera isola, invitando la popolazione a prestare attenzione alle possibili criticità.

Previsioni Meteo Dettagliate per le Diverse Aree della Sicilia

Secondo gli esperti di 3b meteo, le previsioni dettagliate per le diverse aree della Sicilia indicano: sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge dal pomeriggio, in intensificazione serale e anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi in aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione serale con rovesci anche temporaleschi; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità; sulle zone interne nubi in aumento con deboli piogge pomeridiane. Venti deboli da sud-est in attenuazione e rotazione. Zero termico intorno ai 2900 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature Previste in Sicilia per l’8 Novembre

Le temperature previste per l’8 novembre nelle principali città siciliane sono: Agrigento 17/18°C; Caltanissetta 14/15°C; Catania 19/20°C; Enna 12/14°C; Messina 19/22°C; Palermo 18/22°C; Ragusa 14/17°C;