Tragedia in Sicilia, studentessa 15enne si suicida in casa

Una giovane studentessa di 15 anni si è suicidata nella sua casa di Piazza Armerina. Il dramma si è consumato nelle ultime ore, presumibilmente dopo il ritorno a casa da scuola.

Dinamica del suicidio

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, la ragazza sarebbe entrata in casa in assenza dei familiari. Lì si sarebbe procurata una corda o una catena, che ha poi utilizzato per impiccarsi.

Scoperta del corpo e soccorsi

Il corpo senza vita della quindicenne sarebbe stato scoperto da uno dei genitori. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei familiari e dei soccorritori, ogni sforzo si è rivelato vano.