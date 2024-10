Incidente A29 a Carini, scontro tra tir e autocisterna: 27enne in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto un tir e un’autocisterna sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione Trapani, a circa 4 chilometri dall’aeroporto Falcone Borsellino. Il conducente dell’autocisterna, un giovane di 27 anni, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. Le prime indagini suggeriscono un tamponamento da parte dell’autocisterna, che trasportava vino, nei confronti del tir che la precedeva.

Verifiche e rimozione dei mezzi

Le autorità hanno verificato il contenuto della cisterna per escludere la presenza di materiali pericolosi. Entrambi i mezzi sono stati spostati a lato della carreggiata per consentire il passaggio degli altri veicoli. È atteso un altro mezzo per il travaso del vino e la rimozione definitiva dell’autocisterna. Il conducente del tir, rimasto illeso, ha riportato lo scoppio di quattro pneumatici a seguito dell’impatto.