Bando Ripam, opportunità per giovani neolaureati in Sicilia

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, ha annunciato un bando di concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari nelle amministrazioni territoriali di sette regioni italiane, tra cui la Sicilia. L’iniziativa, promossa dal Governo e sostenuta dalla Commissione Europea, mira a potenziare l’efficacia dell’azione pubblica e a migliorare l’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo del Sud Italia.

Profili Richiesti e Distribuzione in Sicilia

In Sicilia, il bando prevede l’assunzione di 623 unità, distribuite tra diverse specializzazioni. Nello specifico, si ricercano 16 Specialisti Ecologici Ambientali, 175 Specialisti Economico Statistici, 30 Specialisti Giuridico Amministrativi, 56 Specialisti Informatici Digitali e 346 Specialisti Tecnici. Queste figure professionali contribuiranno a rafforzare le competenze degli enti locali siciliani, migliorando la gestione dei progetti finanziati con i fondi europei.

Contratti a Tempo Indeterminato e Formazione Specifica

Il bando offre contratti a tempo indeterminato e rappresenta un’opportunità significativa per i giovani neolaureati. L’inserimento di nuove risorse umane nelle amministrazioni pubbliche del Sud Italia è una delle priorità del Governo per modernizzare il settore, puntando sull’innovazione, la digitalizzazione e l’acquisizione di nuove competenze. I vincitori del concorso parteciperanno a un percorso di formazione specialistica sulle politiche di coesione, al fine di renderli operativi a partire dalla primavera del 2025.

Tempistiche e Modalità di Presentazione delle Domande

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate a partire dalle ore 19:30 dell’8 ottobre 2023 e dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 7 novembre 2023. Le procedure concorsuali si concluderanno entro la fine del 2024. L’iniziativa è finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.

Supporto Tecnico-Specialistico per gli Enti Esclusi dalle Assunzioni

Il Governo ha previsto anche un’iniziativa parallela di supporto tecnico-specialistico per gli enti che non beneficeranno direttamente delle nuove assunzioni. Questo servizio, finanziato anch’esso dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, accompagnerà l’attuazione dei progetti di politica di coesione, garantendo un utilizzo efficiente delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.