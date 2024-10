Ti svuotano il conto in banca con un sms, è allarme anche in Sicilia

Basta un semplice sms ricevuto nel cellulare per cadere nella trappola e vedersi svuotato il conto in banca. Adiconsum Palermo Trapani mette in guardia contro l’aumento di truffe phishing che prendono di mira i correntisti siciliani. I truffatori, fingendosi banche o agenti della Polizia Postale, contattano le vittime tramite messaggi e telefonate per carpire dati sensibili come credenziali di accesso a conti correnti online e carte di credito/debito.

Il Vishing: minaccia crescente

Il fenomeno del vishing (voice phishing) è in aumento. I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire da istituti bancari, avvisando di bonifici o operazioni sospette. Chiedono poi alle vittime di confermare o bloccare l’operazione tramite numeri di telefono forniti nel messaggio. Adiconsum consiglia di contattare direttamente la propria banca per verificare l’autenticità di tali comunicazioni e di non digitare mai i numeri indicati nei messaggi sospetti.

Nuove tecniche di inganno

I truffatori si fingono anche agenti della Polizia Postale, suggerendo il trasferimento di fondi su conti “sicuri” per proteggerli da attacchi fraudolenti. Questi conti, definiti “tecnici”, sono in realtà creati dai truffatori per appropriarsi del denaro delle vittime. Spesso, le chiamate sono accompagnate da falsi SMS alert, apparentemente provenienti dalla banca, che contengono codici OTP o il nome del presunto operatore, per rendere la truffa più credibile.

Consigli per la prevenzione

Adiconsum fornisce alcuni consigli per proteggersi dal phishing: evitare di inserire il proprio numero di telefono in moduli online non essenziali, diffidare da richieste telefoniche di dati sensibili da parte di presunte banche (gli istituti di credito non richiedono mai codici personali per telefono), non confermare mai dettagli sensibili, non richiamare numeri lasciati in segreteria e mantenere aggiornati i sistemi di sicurezza email/web con funzionalità anti-phishing.

Assistenza alle Vittime

Adiconsum offre assistenza alle vittime di phishing nelle sedi di Palermo e Trapani. L’associazione aiuta a recuperare le somme perse e fornisce supporto legale. Data la crescente preoccupazione per questo tipo di truffa, Adiconsum e la Cisl Palermo Trapani sottolineano l’importanza di rivolgersi a esperti per tutelare i propri risparmi. Per contattare Adiconsum, è possibile inviare una mail a palermotrapani@adiconsum.it o chiamare le sedi di Palermo (091.307761 – 388.8822243) e Trapani (3891331582).