Si è abbattuta una tromba d’aria in Sicilia, esondato fiume: gente sui tetti

Una violenta tromba d’aria ha colpito Portopalo di Capo Passero, nell’estremo sud della Sicilia, in provincia di Siracusa. Una tromba d’aria, documentata dal blogger Ivan Sortino, ha causato danni significativi alla cittadina. Raffiche di vento impetuose hanno abbattuto vecchi pali, cartelloni pubblicitari e cassonetti dell’immondizia. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa e del distaccamento di Noto sono al lavoro per verificare l’entità dei danni e accertare le condizioni degli edifici. Da alcune palazzine si segnalano distacchi di intonaco, ma fortunatamente al momento non si registrano feriti. Anche alcune serre hanno subito danni a causa della forza del vento. Si sono verificati inoltre blackout temporanei e interruzioni di alcune linee telefoniche.

Esondazione del fiume Salso a Licata: abitanti in fuga

Intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione del fiume Salso in diversi punti a Licata, in provincia di Agrigento. La copiosa pioggia caduta nell’area ha causato l’innalzamento del livello del fiume, costringendo gli abitanti di alcune abitazioni della zona ad abbandonare le proprie case per precauzione. Alcune persone, per mettersi in salvo dalla furia delle acque, sono state costrette a salire sui tetti delle proprie auto. I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana sta inviando personale di supporto da altre province per far fronte all’emergenza, mentre i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento di ulteriori squadre da Gela.