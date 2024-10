Allerta meteo arancione in Sicilia: temporali, allagamenti, crolli e voli dirottati

Forti temporali hanno colpito la Sicilia nella notte, causando danni e disagi in diverse province. L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale nella giornata precedente aveva preannunciato l’arrivo del maltempo. A Catania, la chiusura delle scuole era stata disposta precauzionalmente.

Crolli e allagamenti nell’Ennese

La provincia di Enna è stata duramente colpita. Un costone roccioso è crollato in via Pergusa, importante arteria di accesso alla città, causando la chiusura della strada. Vigili urbani, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile sono intervenuti sul posto. Le località di Dittaino e Leonforte sono tra le più colpite dagli allagamenti. A Pergusa, in contrada Parasporino, una famiglia è rimasta isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso alla propria abitazione.

Catania: strade allagate e voli dirottati

A Catania, via Etena, in particolare nel tratto in corrispondenza di viale XX Settembre, si è trasformata in un fiume in piena. Il sottopassaggio di Valcorrente, lungo la Strada Statale 121, è stato completamente allagato, con un’auto rimasta sommersa dall’acqua. A causa del maltempo, quattro voli diretti all’aeroporto di Catania Fontanarossa sono stati dirottati su Palermo Falcone Borsellino. Si tratta di tre voli Ryanair provenienti da Pisa, Madrid e Parigi Beauvais e di un volo Turkish Airlines da Istanbul, con atterraggi previsti tra le 8.15 e le 8.50.

Caltanissetta: oltre trenta interventi dei Vigili del Fuoco

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta ha effettuato oltre trenta interventi a causa del violento temporale che ha colpito la provincia, con forti piogge e raffiche di vento. Oltre al capoluogo, i comuni più colpiti sono Gela, Sommatino e Riesi. Gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti di abitazioni, auto impantanate nel fango e rimozione di rami e detriti dalle strade. Al momento, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ancora una ventina di interventi in coda. L’allerta arancione per Caltanissetta è stata confermata anche per oggi. Il sindaco Walter Tesauro ha disposto la chiusura di aree verdi, cimitero comunale e riserve, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Disagi all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

L’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ha subito disagi a causa del maltempo. Un pluviale si è staccato, provocando l’allagamento delle sale operatorie e del pronto soccorso. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o attrezzature. Sia il pronto soccorso che il blocco operatorio hanno ripreso regolarmente le attività nella mattinata.

Frane e disagi a Stromboli

A Ginostra, frazione di Stromboli, si registra una situazione di emergenza. Le forti piogge hanno causato frane, con massi e pietre che hanno tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni e danneggiato abitazioni. Le strade del villaggio, soprattutto nella parte bassa, sono impraticabili. Anche sul versante di Stromboli, acqua e fango hanno invaso le case, compromettendo la viabilità. Si prevedono ulteriori piogge abbondanti nelle prossime ore.

Piogge e siccità: una situazione ancora critica

La Sicilia, alle prese da mesi con la siccità, attende con ansia la stagione delle piogge. La situazione idrica resta critica, con il Dipartimento regionale della Protezione Civile che monitora costantemente le dighe Fanaco, nel Palermitano, e Ancipa, nell’Ennese, dove sono caduti circa 25 millimetri di pioggia. Precipitazioni più abbondanti, fino a 150 millimetri, si sono registrate in alcune zone dell’Ennese e del Nisseno.

Allerta arancione per le prossime 24-36 ore

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per le prossime 24-36 ore, prevedendo precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.