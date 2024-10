Maltempo in Sicilia, voli dirottati a Palermo

Il maltempo si abbatte sulla Sicilia. I disagi maggiori al momento si verificano in provincia di Catania e Caltanissetta dove gli effetti della perturbazione si stanno facendo vedere in queste ore.

A Catania, deviano sull’aeroporto di Palermo Palermo alcuni voli: FR6204 PSA/CTA delle 09.00, FR4066 MAD/CTA delle 09.00 e TK1393 IST/CTA delle 08.55. I voli sono sono stati deviati a causa del maltempo che si sta abbattendo sullo scalo etneo.

Gravi problemi anche nel Nisseno. Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco del comando di Caltanissetta nella notte a causa del forte temporale che si è abbattuto in provincia, con pioggia e forti raffiche di vento. Oltre al capoluogo i comuni più colpiti sono stati Gela, Sommation e Riesi.

I pompieri sono intervenuti in particolar modo per allagamenti di abitazioni, auto impantanate a causa del fango, rami e detriti sulle strade. Attualmente la centrale operativa dei vigili del fuoco conta un’altra ventina di interventi in attesa di essere espletati. Il sindaco Walter Tesauro ha ordinato la chiusura di aree verdi, cimitero comunale e riserve. Inoltre ha invitato i cittadini a spostarsi solo se strettamente necessario.

Per oggi in tutta la Sicilia è prevista l’allerta arancione. Gli esperti prevedono forti temporali sparsi in tutta la Regione.