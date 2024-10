Joe Biden dichiara amore alla Sicilia: “Bellissima, ci tornerò”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha celebrato l’Italian Heritage Month con un ricevimento alla Casa Bianca, sottolineando l’importanza della comunità italo-americana e il forte legame tra Stati Uniti e Italia. Durante l’evento, Biden ha ricordato un viaggio in Sicilia con la moglie Jill, esprimendo il desiderio di tornarci, “con te o senza di te”, rivolgendosi alla first lady con una battuta affettuosa.

Le origini siciliane di Jill Biden

Jill Biden, nata Jacobs, ha radici siciliane. Il nonno, Gaetano Giacoppo, originario di Gesso, una frazione di Messina, emigrò negli Stati Uniti nel 1900 insieme alla moglie Concetta. Arrivati ad Ellis Island, anglicizzarono il loro cognome in Jacobs, mantenendo però vive le tradizioni siciliane.

I ricordi d’infanzia di Jill Biden

Jill Biden ha spesso condiviso pubblicamente i suoi ricordi d’infanzia legati alle tradizioni culinarie italiane. Ha raccontato di pranzi in famiglia con spaghetti, polpette e braciole, profumi di origano, basilico, pomodori e aglio che permeavano la casa. Ricorda con affetto il nonno che offriva pane tostato a tutti, pronunciando la frase “finire a tarallucci e vino”, a significare l’importanza dell’unità familiare. La futura first lady ha inoltre descritto i momenti trascorsi in cucina con la nonna, la madre e le quattro sorelle, dove ha imparato a preparare la salsa di pomodoro, un simbolo della sua eredità italo-americana.

L’importanza degli italo-americani per Biden

Durante il ricevimento alla Casa Bianca, Biden ha ribadito l’importanza del contributo degli italo-americani alla solida amicizia e partnership strategica tra Stati Uniti e Italia. Questo riconoscimento, in concomitanza con l’Italian Heritage Month, sottolinea il ruolo fondamentale della diaspora italiana nella storia e nella cultura americana.