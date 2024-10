Ferrovie dello Stato assume, posti a Palermo

Opportunità di lavoro in Sicilia per Ingegneri Civili. Ferrovie dello Stato Italiane cerca Junior Field Engineer a Palermo con contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, tramite la sua controllata Italferr S.p.A., apre le porte a nuove assunzioni in Sicilia. La posizione aperta è quella di Junior Field Engineer, con sede a Palermo e contratto a tempo indeterminato. Italferr, forte di oltre 30 anni di esperienza e con un team di oltre 2500 professionisti, si posiziona come la principale società di ingegneria in Italia, operante a livello nazionale e internazionale in oltre 60 paesi.

Mansioni e responsabilità del Junior Field Engineer

Il candidato selezionato entrerà a far parte della Direzione Ingegneria delle Costruzioni e, collaborando con il responsabile, si occuperà di diverse attività. Tra queste, il supporto specialistico alla Direzione Lavori per progetti strutturali di opere civili e infrastrutturali, come ponti, viadotti, gallerie, opere geotecniche e fabbricati tecnologici, nell’ambito di nuove linee ferroviarie AV/AC e linee convenzionali in fase di potenziamento. Inoltre, si occuperà della verifica di elaborati di progetto esecutivo e di dettaglio, della gestione delle modifiche progettuali e del supporto tecnico alla Direzione Lavori per la risoluzione di Non Conformità e varianti in corso d’opera. Il ruolo prevede anche il supporto al Collaudo Statico delle opere, l’analisi dei dati di monitoraggio strutturale, la partecipazione a riunioni tecniche con la Direzione Lavori e l’appaltatore. Completano il quadro delle attività la progettazione strutturale in team, la modellazione numerica di problematiche strutturali e la verifica di relazioni geotecniche e di calcolo.

Requisiti per la candidatura

Per candidarsi alla posizione di Junior Field Engineer è richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, e la disponibilità a frequenti trasferte, sia in Italia che all’estero. Costituiscono titolo preferenziale l’ottima conoscenza del pacchetto Office, di Autocad e di software per calcoli strutturali come FEM, Midas, Paratie e SAP, nonché una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 o superiore). L’azienda ricerca candidati con spiccate capacità di problem solving, buone doti relazionali e di lavoro in team, capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, e capacità decisionali.

Offerta e vantaggi per i dipendenti

Ferrovie dello Stato Italiane offre un contratto di assunzione diretta secondo il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie. Oltre a questo, l’azienda propone una serie di benefit, tra cui la possibilità di smart working, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e altri vantaggi. I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura entro il 20 ottobre 2024.