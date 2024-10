Insegnante uccisa dal marito, confessa l’omicidio: sono siciliani

Femminicidio a Solero, in provincia di Alessandria, questa mattina. Patrizia Russo, 53 anni, insegnante di sostegno, è stata uccisa dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni. L’uomo ha poi confessato il delitto ai carabinieri.

L’omicidio e la confessione

Il tragico evento si è consumato nell’abitazione della coppia in via Cavoli. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata accoltellata nel sonno. Salamone, dopo l’omicidio, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, costituendosi.

Il rientro in Piemonte e le origini siciliane

La coppia, originaria di Agrigento, si era trasferita a Solero circa un anno fa. Erano appena rientrati in Piemonte dopo un breve soggiorno in Sicilia, dove si erano recati per la raccolta delle olive.

La vittima e la sua professione

Patrizia Russo era un’insegnante di sostegno presso la scuola media di Solero. Prima del trasferimento, aveva lavorato all’istituto comprensivo Camilleri di Favara, in provincia di Agrigento.

I figli e il dolore della comunità

La coppia lascia due figli, uno residente a Pisa e l’altro all’estero. La comunità di Solero è profondamente scossa dall’accaduto.